カスハラをめぐる話題を多数見かけるようになっている。東京都による防止条例が施行され、改正法の施行も控えている。しかし他のハラスメントと異なる事情も多く、対応には多くの工夫と努力が必要だ。その対策のポイントをTBSビジネス法務部の弁護士・梅岡哲士氏と同部マネージャーの矢内一正氏が解説する。【写真を見る】あなたの会社は大丈夫？カスタマーハラスメント考〜他の「ハラスメント」とは異なるカスハラ対応の難しさ〜