心も体も大きく成長する時期、「思春期」。そんな10代の子どもの心のなかには将来の不安や葛藤が渦巻き、それがときに反抗的な態度や挑戦的な言葉として、大人や社会への不信感として表れる。10年以上児童思春期精神科病棟に勤務する、精神科認定看護師のこど看（かん）さんの著書『児童精神科の看護師が伝える 10代のこわれやすいこころの包みかた』（KADOKAWA）。本書から、少しずつ子どもが大人に近いて手を離れ始めたときに親