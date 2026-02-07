わんこたちのあまりに可愛い反応が話題を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「可愛いが渋滞してる」「最高な空間すぎる」「3秒が3時間なのかな(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：愛犬たちと『3秒間だけ』離れてみた結果→ドアを開けた瞬間に…予想を超える反応】 わんこたちを置いて外出 TikTokアカウント「leon_louis.2022」の投稿主さんは、ボーダ