バンダがまさかのDFAとなった(C)Getty Imagesドジャースは現地時間2月6日、リリーフ左腕のアンソニー・バンダをDFA（メジャー40人枠から外す）にしたことを発表した。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「バンダはそのエネルギッシュな姿勢と明るいキャラクターで、ファンやチームメイトから最も愛されているドジャース選手の1人だった」と伝えた。【動画】頼れるリリーバー！バンダの目覚ましい投球シーンを見よし