2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。（ダイヤモンド社書籍編集局）実は怒っていた、「できる」リーダー以前あるプロジェクトで、「めちゃくちゃ仕事ができる」と評判のリーダーと一緒に仕事をする機会があった。とても