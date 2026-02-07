ついに、話題書『JUST KEEP BUYING』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』が日本上陸。この世界的ベストセラーは『お金の大学』の両学長にも絶賛されている。本書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）「収入」アップと「資産」アップが比例しない現実毎年、確定申告の時期になると、ため息が出る。去年より収入が増えた分、納税額も増え、手元に残る額はあまり変わらない。資産2000