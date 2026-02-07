フリーアナウンサーの徳光和夫さんが７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が６日、行われ、女子ショートプログラム（ＳＰ）で３大会連続出場の坂本花織が、今季世界最高の７８・８８点。１位で１０点を獲得したことを伝えた。徳光さんは、坂本の演技に「実に美しくて美しい切れ味があ