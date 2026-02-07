滋賀・草津市の特別養護老人ホームで、節分の日に作られたいなり寿司などを食べた65人に食中毒の症状が出て、1人が死亡していたことが分かりました。滋賀県によりますと、2月3日、草津市の特別養護老人ホーム「えんゆうの郷」で、業務委託を受けた「東住吉マルタマフーズ」が調理したいなり寿司や昆布まき、赤だしなどを入所者ら236人が食べました。その後、65人に下痢やおう吐などの症状が出て、そのうち1人が死亡したということ