フリーアナウンサーの徳光和夫さんが７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、ミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー女子が６日に行われ、日本代表のスマイルジャパンが１次リーグの初戦に挑み、フランスを３―２で下して快勝発進したことを報じた。徳光さんは、スマイルジャパンの快勝に「日本の女子チームは、もうかなり強いなと思った