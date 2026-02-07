ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式で、入場行進する米国選手団＝6日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】6日行われたミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式では、パレスチナ自治区ガザを大規模攻撃したイスラエルの選手や、トランプ米政権を代表して出席したバンス副大統領がブーイングを受けた。ウクライナ侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシの選手は国を代表する形で出場できないため、入場行進を認められなかった。