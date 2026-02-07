女優の桜井日奈子（28）が7日までに自身のインスタグラムを更新。鮮やかな赤のドレス姿とつやつやの髪を披露した。5日、都内で「NAILIEAWARD2025授賞式＆Beautyoftheyear2026発表会」に出席した桜井。ヘア部門に選ばれ「事務所に所属してから表彰されるのが初めて」と明かしていた。桜井はこの日、真っ赤なドレスを着て振り向きざまのショットをアップ。髪は胸元まである黒のロングヘアで「髪を褒められるの