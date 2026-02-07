アメリカとイランによる核開発を巡る協議は6日、中東のオマーンで行われ協議を継続することで一致しました。協議はイラン側からアラグチ外相、アメリカ側からはウィトコフ特使らが出席し、イランの核開発に焦点を絞り、オマーンが仲介する形で行われました。アラグチ外相は「良い雰囲気で協議が行われた」とした上で、「協議を継続することで一致した」と述べました。また、協議した内容をそれぞれの国で検討したあと、今後の進め