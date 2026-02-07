先週末の北海道、千歳空港に着いてまずは交通網を調べるのですが、札幌方面は高速道路が通行止め。かろうじてJRは走っていましたが、翌日には止まると予測できましたし、その通りになりました。幸い浦河方面は問題なく、順調に仕事をして帰って来ることができました。それにしても、豪雪地帯の札幌なのに、すぐ電車が止まってしまうのは何とかならないものかと、足止めされている観光客を見ていると気の毒に思ってしまいます。