友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は困った上司について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は現在の会社に入って3年目です。残業続きで体力も限界なので、仕事を辞めることにしました。そのことが伝えられると上司の久保さんは、主人公が話しかけても無視をするように。彼女はなぜ主人公を無視す