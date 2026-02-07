どんなに立派な公正証書遺言があったとしても、親が生きている間に認知症で判断能力を失えば、その預金は凍結され、介護費用すら引き出せなくなる。この冷徹な現実を知らないまま、「完璧な準備をしたつもり」でいるご家族があまりに多いのです。本記事では、元エリート銀行員の父を持つ長男・洋介さん（仮名・58歳）が直面した、預金封鎖の悲劇をご紹介します。「俺の死後、お前に苦労はかけんよ」自信満々だった父「うちは大丈夫