通販で届いた大きな段ボール箱を開けたところ、中には小さな電池が2本だけ入っていた…というエピソードが実際の写真とともにThreadsに投稿され、驚きや同じような体験をした共感の声が広がっています。投稿したのは、普段日常の一コマを発信している迫田祐介さん（@sakodayusuke）。あまりに対照的な箱と中身の大きさに、「これは新記録」「笑わせてくれてありがとう！」など多くのコメントが寄せられました。【写真】こんなに大