広西チワン族自治区南寧市の南寧鉄道公安局北海公安処は今年の「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）期間中、ドローンによる路線パトロールという新モデルを導入し、鉄道輸送の安全確保に新たな力が加わった。新華網が伝えた。鉄道ドローン路線パトロールによって、路線が長く地形が複雑という課題が効果的に解決され、パトロールの物理的範囲と頻度が拡大し、業務の質と効率が