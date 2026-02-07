「移動スーパー」の課題を技術で解決トヨタ・コニック・プロは2026年2月5日、モジュール式移動スーパー車両「いちばキャビン」を発表しました。2月18日に発売予定です。いちばキャビンは、ダイハツの軽トラック「ハイゼットトラック」（およびトヨタ「ピクシストラック」）をベースに、移動スーパーの設備を備えたモデルです。【画像】超カッコイイ！ これが840万円の「スゴい軽トラ」です！ 画像で見る（19枚）移動スー