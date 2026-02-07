NY金先物4 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4979.80（+90.30+1.85%） 金４月限は反発。時間外取引は、アジア時間では地合いの悪さを引き継ぎ、売り優勢で推移もアジア時間の終盤になり、イラン情勢に対する懸念を受け、地政学リスクから下げ幅を縮小となった。欧州時間に入り、ドル安を背景にプラスサイドに切り返した。一時３０ドル超の上昇となり、小じっかりと推移。日中取引では、ドル安に加え、米株市場でニュー