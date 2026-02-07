（）は予想1株利益、単位:ドル 10日（火） コカ・コーラ（0.57） ＣＶＳヘルス（1.00） デュポン（0.43） リフト（0.34） フォード（0.19） 11日（水） シスコシステムズ（1.02） マクドナルド（3.03） ヒューマナ（-4.01） 12日（木） アプライド（2.21） エクスペディア（3.36） 13日（金） モデルナ（-2.64） ※予定は変更になる場合があります