SNSでの投資をかたった巨額詐欺被害の発生です。 大分県大分市の60代の女性がうその投資話を信じおよそ6000万円をだまし取られたということです。 警察によりますと被害にあった60代の女性は2025年9月下旬頃、LINEの中に投資に関するグループアカウントが追加され、投資を始めるためのアプリをダウンロードしました。 女性はその後、LINEで「アシスタント」や「先生」を名乗る人と連絡を取り合うようになり、株の購