衆院選について、大分市選管は6日、有権者に送った入場整理券に新たな記載ミスがあったと発表しました。 市選管によりますと、大分市下郡のゆめが丘地区に発送した入場整理券に、投票所の場所を本来の下郡小学校体育館ではなく、誤って滝尾小学校体育館と記載していました。 対象の市民は352人で、下郡小学校での投票は出来ないため、市選管は対象世帯にチラシを送って周知したということです。大分市選管の入場整理券の記載ミス