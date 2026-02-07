衆議院議員選挙の投開票が今週の日曜日に迫りました。 期日前投票は7日まで行われていますが一部の投票所では混雑がみられています。 大分市役所 ◆TOS山路謙成記者「大分市役所では期日前に投票を済ませようと投票所の部屋の前にまで長い列ができている」 県選挙管理委員会によりますと、1月28日から2月1日までの期日前投票の投票率は前回と比べて0.47ポイント低くなっています。 大分市選管によりますと市役