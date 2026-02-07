◆保戸島のスピーカーの音「投票所が保戸島地区集会所の人の投票日は本日2月6日の金曜日です」 津久見市の保戸島では衆院選の投票が2日前倒しされ、4日行われました。 投開票日の8日は強風で波が高くなることが予想されていて、投票箱を運ぶフェリーが欠航になるおそれがあるということです。 保戸島 津久見市選管によりますと保戸島の有権者数は1月26日時点で492人で投票は保戸島地区集会所