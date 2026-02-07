JR大分駅前で建設が進んでいるタワーマンションのモデルルームが6日、報道陣に公開されました。 最も高い部屋の価格はなんと2億円です。 プレミストタワー大分 大分駅前の再開発事業の一環で建設中のタワーマンション「プレミストタワー大分」。 大和ハウス工業と日鉄興和不動産が手掛ける地上27階建て、全217戸の県内最高層のタワーマンションです。 そのモデルル&#1254