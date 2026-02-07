米ドルの紙幣【ニューヨーク共同】6日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比13銭円安ドル高の1ドル＝157円15〜25銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1809〜19ドル、185円74〜84銭。自民党の大勝が予想されている8日投開票の衆院選の結果を見極めたいとして、小動きだった。