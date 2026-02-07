サッカーのドイツ1部リーグで、ウニオン・ベルリン戦に出場したアイントラハト・フランクフルトの堂安律（右）＝6日、ベルリン（AP＝共同）サッカーのドイツ1部リーグで6日、アイントラハト・フランクフルトの堂安律は敵地のウニオン・ベルリン戦で後半37分までプレーした。試合は1―1で引き分けた。（共同）