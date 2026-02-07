今期でも指折りの短時間決着。“魔王”の炎がライバルを打ち破った。「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が年明け初戦の1月5日以来となる約1カ月ぶりのトップを獲得した。【映像】魔王・佐々木寿人、“高速決着”の一部始終この試合は東家からEX風林火山・内川幸太郎（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、佐々木、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）の並びで開始。