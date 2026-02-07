松田龍平主演のドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』。本作は田舎町にある廃業した実家の温泉旅館に住む探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田龍平）が主人公。いつもリュックのチャックを閉め忘れているゆるい探偵が、ヘンテコな依頼を解決していくゆるふわヒューマンミステリーだ。2月6日（金）に放送された第5話では、洋輔たちが事件の謎を解くため、温泉のお湯（声：六平直政）と対話する展開になった。しかし、お湯からの反撃