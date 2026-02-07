7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比79.5ポイント高の3790.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3821.75ポイントボリンジャーバンド3σ 3790.50ポイント7日夜間取引終値 3748.40ポイントボリンジャーバンド2σ 3699.00ポイント6日TOPIX現物終値 3693.50ポイント5日移動平均 3675.05ポイントボリンジャーバンド1σ 3639.