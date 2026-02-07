7日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の708ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 757.74ポイントボリンジャーバンド3σ 742.89ポイントボリンジャーバンド2σ 728.05ポイントボリンジャーバンド1σ 725.12ポイント200日移動平均 713.20ポイント25日移動平均 711.40ポイント5日移動平均