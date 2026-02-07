北海道浦河町緑町で2026年2月6日午前8時ごろ、役場の職員がクマの足跡を発見しました。警察によりますと、クマの足跡は幅約13センチで、住宅から約20メートルほどの場所で見つかったということです。足跡は山方向に続いていたということです。警察がパトカーで周囲を警戒しています。