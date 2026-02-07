ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ジュゼッペ・メアッツァ競技場などで始まった。トンガ代表として夏季冬季合わせて3度五輪に出場しているピタ・タウファトフア（42）が開会式のフラッグベアラー（五輪旗運搬役）を務め、他の7人と同様に黒いコートを着用した。“テカテカ裸の旗手”として世界に名をとどろかせたタウファトフアが黒基調ののフォーマルな姿で登場。笑顔で歓声に手を振りながらフラッグベア