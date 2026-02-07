ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで行われた。北イタリアでの広域開催とあり、各国選手団はミラノ以外のプレダッツォ、リビーニョ、コルティナダンペッツォの3カ所でも入場行進を実施した。リビーニョの会場では松葉づえ姿で入場行進する選手の姿があった。チリのアルペン男子代表エンリク・ボンアペン（31）で、4大会連続の五輪出場を決