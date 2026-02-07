ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ジュゼッペ・メアッツァ競技場などで行われた。今大会は、聖火台はミラノと山間部のコルティナ・ダンペッツォの2カ所に置かれ、史上初めて2都市で同時に点火された。イタリアでの冬季五輪開催は、2006年トリノ五輪以来、20年ぶり3度目。今大会はミラノ、コルティナ・ダンペッツォ、リヴィーニョ、プレダッツォと複数の都市で広域開催する。開会式も4会場で選手団などが同