先月、約5年ぶりに女優復帰を果たし話題となったタレントの小倉ゆうか。かつてその美ぼうと抜群のスタイルで人気を博したが、2020年7月には自身のレギュラーのラジオ番組『アッパレやってまーす!』（MBS）の生放送中、突然降板を直訴し、その後実際に降板した騒動も。今回は、昨年約5年ぶりにグラビア復帰も果たしたの小倉ゆうかの近年のインスタグラムショットをまとめた。【写真】相変わらずナイスバディ！小倉ゆうかの美ス