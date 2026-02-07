ベッカム家の長男ブルックリンと両親の確執が勃発する中、次男ロメオが恋人のキム・ターンブルとともに来日していたことがわかった。日本時間2月2日、相撲の立浪部屋を訪問した様子をインスタグラムにて公開。力士に挑戦するも、まったく歯が立たなかったようだ。【写真】横綱・豊昇龍と記念撮影するロメオ・ベッカム＆恋人のキム・ターンブルロメオはインスタグラムで、横綱・豊昇龍とキムと3人でポーズを取る写真や、力士に