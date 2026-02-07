映画『ズートピア２』の勢いが止まらない！昨年12月5日に日本公開され、週末興行収入ランキングで、第1位の座を9週連続で守り続けている本作。洋画アニメーション史上最速のスピードで、国内興行収入100億円を突破し、現在は国内興収140億円、国内動員数1000万人越え（2月1日時点）を記録している。SNSではすでに10回以上も見たというリピーターも続出するほど大人気な本作は、メロメロになるほど魅力的であることを意味する「