ミラノ五輪が6日に開幕ミラノ・コルティナ五輪は6日（日本時間7日）、開会式が行われた。各国が注目するスポーツの祭典で、英国のスキー選手が強烈すぎる“放尿メッセージ”を残したと海外メディアが報道。米国移民・関税執行局（ICE）などに対して「歯止めがきかない権力を行使し続けている」などと主張しているという。フリースキー・ハーフパイプに英国代表として出場する34歳ガス・ケンワージーについて、英紙「ザ・ガーデ