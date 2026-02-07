◆ミラノ・コルティナ五輪開会式（６日、ジュゼッペ・メアッツァ競技場＝通称サンシーロ）【ミラノ（イタリア）６日＝大谷翔太】開会式のクライマックスとなる聖火台への点火者に、アルペンスキー男子の元スター選手でイタリア出身のアルベルト・トンバさんと元アルペンスキー女子のデボラ・コンパニョーニさんの五輪金メダリストが務め、聖火台に同時に点火。ミラノ中心部にある歴史的建造物の「平和の門」の聖火台に火をと