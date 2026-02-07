開会式終盤で、前広島市長の秋葉忠利氏が五輪旗を運んだ。１９９９〜２０１１年の広島市長時代に被爆地・広島から核なき世界の実現を訴えてきた。核兵器の廃絶を目指す「平和首長会議」のメンバーとして、核軍縮への国際的な取り組みで顕著な功績を残した活動が評価され、選出された。