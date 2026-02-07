試合数が少なく、引き分けがあると順位決定がしにくくなる可能性2月6日に開幕を迎えた百年構想リーグでは、PK戦が導入された。Jリーグでは1998年以来の28年ぶりだ。サッカーでPK戦が認められたのは1970年から。それまではコイントスやくじ引き、あるいは再試合での決着が一般的だった。1976年欧州選手権の決勝がPK戦で優勝チームが決まった最初だ。チェコスロバキアが西ドイツにPK戦の末に勝利。優勝を決めたアントニーン・