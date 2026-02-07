ヴォルフスブルクに移籍をした塩貝健人「6か月後のことを考えたときに、行くしかないと」「行くしかない」ブンデスリーガ初出場となった20節マインツ戦後、取材に応じてくれたFW塩貝健人の言葉は力強く、そして明確だった。前所属のオランダリーグNECナイメヘンは今季上位につけており、EL出場、それどころかCL出場権獲得の可能性も十分ある。クラブサイドも貴重な戦力を移籍させるつもりはなかったが、ヴォルフスブルクサイド