半年前に「基幹路線」廃止したばかりジェイアールバス関東は2026年2月2日、栃木県の「宇都宮支店」で運行する一般路線バスについて、4月1日付で全路線を廃止すると発表しました。 【残りも全部!?】これが「宇都宮から消えるJRバス」の各線です（地図／画像）廃止されるのは、宇都宮市東部と真岡鐡道の市塙駅（市貝町）を結ぶものなど4路線です。「ご利用のお客さまの減少等により」とされており、これをもって宇都宮支店も営業