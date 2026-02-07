昨季15位の横浜F・マリノスは２月６日、J１百年構想リーグEASTの第１節で、同６位のFC町田ゼルビアとホームで対戦。２−３で競り負け、白星発進を逃した。非常に苦しい残留争いを経て、新シーズンはしっかりと違いを見せたいところだったが、開始８分でショートカウンターから古巣対戦のエリキに被弾。16分に一度は遠野大弥のPKで追いついたものの、直後に再びミスからエリキに得点を許した。さらに45＋２分に相馬勇紀にFKで