五輪開会式にマライア・キャリーが登場した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪の開会式が現地時間2月6日に行われ、メイン会場となったサン・シーロスタジアムに米歌手のマライア・キャリーさんが登場した。【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック開会式が始まってから約15分後に白いドレス姿で登場したマライアさんは、イタリア語で熱唱。日本では土曜の早朝に響き渡った