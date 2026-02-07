信長公出陣の像（清洲公園、写真：Brunch／PIXTA（ピクスタ）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第5回「嘘から出た実（まこと）」では、織田家中で御前試合が開かれることになり、秀吉は前田利家と対決するが……。今回放送の見