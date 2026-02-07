突然ですが、「TA」の正式名称知っていますか？ヒントは「教えをサポート」！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Teaching Assistant」でした！TAとは「Teaching Assistant」の略称です。主に大学や大学院で使われる言葉で、教員の授業や実習を補助する役割を担う学生スタッフを指します。多くの場合、大学院生が担当し、自分の専門分野に近い授業のサポートを行います。TAの具体的な仕事には、実験や演習の補助、レポー