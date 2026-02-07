2026年（令和8年）は東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）から15年、熊本地震から10年目となる年である。しかし、年明け早々の1月6日に島根県東部を震源とする地震が発生するなど、引き続き全国各地で地震は頻発している。記憶に新しいのは、昨年（2025年）12月8日深夜に発生した、青森県東方沖を震源とする地震、そしてそれに続いて発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」だろう。私たち日本国民は初めて、この情報の運用