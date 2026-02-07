明仁上皇・美智子さまご夫妻と、徳仁天皇・雅子さまご夫妻の関係を軸に、平成以降の皇室の姿を描いた、大注目の新刊『「平成の天皇家」と「令和の天皇家」』。本書は、明仁天皇（現在の上皇）・美智子さまのご夫妻に対して批判的な眼差しを向けている。なぜそうした見方をするのか。著者の大木賢一氏に聞いた。批判的な視点――ご著書は、明仁天皇・美智子さまご夫妻に対してかなり批判的な視点を持たれている、珍しいタイプの書籍